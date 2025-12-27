В Японии произошла авария с участием более полусотни машин

Авария с участием более полусотни транспортных средств произошла в ночь на 27 декабря в японской префектуре Гумма. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, автомобили столкнулись на трассе Канэцу в районе города Минаками. Ехавший по дороге большой грузовик занесло, из-за чего он встал на трассе. В результате в фуру одна за другой врезались 55 легковых машин, следовавших за ней. На месте ДТП начался пожар.

Как рассказали очевидцы, авария произошла на склоне и за поворотом. В связи с этим ехавшие за грузовиком водители не видели, что его занесло. Движение на участке дороги, где столкнулись транспортные средства, ограничили в обе стороны.

Журналисты японского телеканала TBS News в социальной сети X написали, что в результате ДТП пострадали 26 человек. Еще одного человека — 77-летнюю женщину — спасти не удалось.

