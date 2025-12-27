Размер шрифта
Стало известно о желании латвийской молодежи переехать в Россию

Дипломат Касаткин: переселением в РФ интересуется проживающая в Латвии молодежь
Русскоязычная молодежь Латвии задумывается о переезде в Россию. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

По его словам, посольство России совместно с офисом по оказанию содействия в переселении соотечественников при консульском отделе оказывает помощь желающим переехать в РФ. Дипломат уточнил, что это осуществляется как в рамках реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, так и по линии двустороннего межправительственного соглашения от 1993 года.

Касаткин добавил, что если в 2021 году было зарегистрировано около 5 тысяч обращений за получением консультации по вопросу переселения в Россию, то в последние два года данный показатель уверенно достигает отметки в 20 тысяч.

С некоторого времени в Латвии россияне, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный вид на жительство, должны сдавать экзамен по латышскому. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе прошлого года заявляло, что депортация из страны грозит 1167 гражданам РФ.

Ранее Мария Захарова рассказала об иностранцах, желающих жить в России.

