В Свердловской области вдове бойца СВО передали останки уже похороненного мужа

В Свердловской области вдове участника СВО передали останки мужа, которого она уже похоронила несколько месяцев назад. Об этом сообщает сетевое издание E1.ru.

Речь идет о жительнице Арамиля, которой четыре месяца назад доставили «груз 200». Тогда женщина настояла на вскрытии цинкового гроба и проведении ДНК-экспертизы. Проверка показала совпадение генетического материала с двумя частями тела военнослужащего, однако в гробу находилась только одна из них.

Вдова обратилась с требованием вернуть недостающие останки. После публикации этой истории представители Минобороны РФ связались с журналистами и сообщили, что при обнаружении других частей тела погибшего они будут переданы его родственникам.

Позднее из Ростова-на-Дону женщине доставили еще одни останки, однако у нее вновь возникли сомнения в их принадлежности супругу. По ее словам, цинковый гроб был оформлен на фамилию мужа, но документы внутри указывали на «неизвестного солдата», а подтверждающих актов не оказалось. В военкомате, как утверждает вдова, не смогли разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации.

Адвокат женщины направил официальные запросы в главный центр судебно-медицинских экспертиз, военкомат Свердловской области и Министерство обороны с требованием установить местонахождение останков ее мужа и предоставить результаты ДНК-экспертизы доставленной части тела.

Вдова рассчитывает, что ситуацию удастся прояснить в суде, куда она подала иск. Заседание назначено на 12 февраля. Кроме того, женщина требует взыскать с Минобороны компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

