Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Таиланде раскрыли, во сколько вступит в силу прекращение огня с Камбоджей

МО Таиланда: режим прекращения огня с Камбоджей вступает в силу в 8:00 мск
SirichaiKeng/Shutterstock/FOTODOM

Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей начнет действовать днем 27 декабря в 12:00 по местному времени (8:00 мск). Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит, передает РИА Новости.

«Режим прекращения [огня] вступает в силу с 12:00 сегодня на всей линии соприкосновения войск», — сказал глава военного ведомства королевства.

Он добавил, что Бангкок и Пномпень договорились не наращивать присутствие войск в приграничных районах после начала действия режима прекращения огня. Все военнослужащие, уже находящиеся в зоне конфликта, будут оставаться на месте и прекратят осуществлять любые действия, направленные друг против друга. В том числе речь идет о различных провокациях, подчеркнул Накпханит.

По его словам, за соблюдением режима прекращения огня будет следить группа военных наблюдателей, направленных сторонами конфликта и странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мониторинг будет продолжаться 72 часа.

«Если ситуация в пограничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители», — добавил министр.

27 декабря главы МО Таиланда и Камбоджи подписали совместное заявление о прекращении огня на границе между двумя государствами. В документе говорится, что Бангкок и Пномпень обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов.

Ранее в посольстве РФ высказались о ситуации на границе Таиланда и Камбоджи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513583_rnd_8",
    "video_id": "record::ab490318-f4dd-47a2-b6e7-a372f1a6f1a2"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+