В Таиланде раскрыли, во сколько вступит в силу прекращение огня с Камбоджей

МО Таиланда: режим прекращения огня с Камбоджей вступает в силу в 8:00 мск

Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей начнет действовать днем 27 декабря в 12:00 по местному времени (8:00 мск). Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит, передает РИА Новости.

«Режим прекращения [огня] вступает в силу с 12:00 сегодня на всей линии соприкосновения войск», — сказал глава военного ведомства королевства.

Он добавил, что Бангкок и Пномпень договорились не наращивать присутствие войск в приграничных районах после начала действия режима прекращения огня. Все военнослужащие, уже находящиеся в зоне конфликта, будут оставаться на месте и прекратят осуществлять любые действия, направленные друг против друга. В том числе речь идет о различных провокациях, подчеркнул Накпханит.

По его словам, за соблюдением режима прекращения огня будет следить группа военных наблюдателей, направленных сторонами конфликта и странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мониторинг будет продолжаться 72 часа.

«Если ситуация в пограничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители», — добавил министр.

27 декабря главы МО Таиланда и Камбоджи подписали совместное заявление о прекращении огня на границе между двумя государствами. В документе говорится, что Бангкок и Пномпень обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов.

Ранее в посольстве РФ высказались о ситуации на границе Таиланда и Камбоджи.