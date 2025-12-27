Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Шерпа России заявила, что многие страны G20 считают организацию неполной

Шерпа России Лукаш: в G20 считают организацию неполной из-за отсутствия ЮАР
Виталий Белоусов/РИА Новости

Многие страны — члены G20 считают, что из-за отсутствия Южно-Африканской Республики (ЮАР) организация работает не в полном составе. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

«Страны отмечали, что необходимо все-таки урегулировать эту ситуацию (с участием ЮАР в работе G20 — «Газета.Ru»), чтобы «Двадцатка» работала в полном составе и могла принимать решения консенсусом», — отметила дипломат.

15–16 декабря в Вашингтоне состоялась встреча представителей государств — членов «Большой двадцатки». Это было первое заседание в рамках стартовавшего председательства США в организации.

Как рассказала Лукаш, участники мероприятия прислушивались к позиции российской делегации по тем или иным вопросам. Все обсуждения прошли в конструктивном и рабочем ключе, стороны внимательно относились к мнению друг друга. По словам шерпы, представители Москвы высоко оценили результат встречи G20 в Вашингтоне. Она добавила, что США очень рассчитывают, что на итоговом саммите в декабре следующего года будут присутствовать лидеры всех стран — членов «Большой двадцатки», в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось о стремлении Польши стать постоянным членом G20.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513709_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+