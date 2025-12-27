Шерпа России заявила, что многие страны G20 считают организацию неполной

Многие страны — члены G20 считают, что из-за отсутствия Южно-Африканской Республики (ЮАР) организация работает не в полном составе. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

«Страны отмечали, что необходимо все-таки урегулировать эту ситуацию (с участием ЮАР в работе G20 — «Газета.Ru»), чтобы «Двадцатка» работала в полном составе и могла принимать решения консенсусом», — отметила дипломат.

15–16 декабря в Вашингтоне состоялась встреча представителей государств — членов «Большой двадцатки». Это было первое заседание в рамках стартовавшего председательства США в организации.

Как рассказала Лукаш, участники мероприятия прислушивались к позиции российской делегации по тем или иным вопросам. Все обсуждения прошли в конструктивном и рабочем ключе, стороны внимательно относились к мнению друг друга. По словам шерпы, представители Москвы высоко оценили результат встречи G20 в Вашингтоне. Она добавила, что США очень рассчитывают, что на итоговом саммите в декабре следующего года будут присутствовать лидеры всех стран — членов «Большой двадцатки», в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось о стремлении Польши стать постоянным членом G20.