Число поездок иностранных туристов в РФ за 2025 год побило рекорд 2024 года

Иностранцы за 11 месяцев 2025 года посещали Россию чаще, чем за весь 2024 год
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Иностранные туристы за 11 месяцев 2025 года совершили по России больше поездок, чем за весь 2024 год. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, в 2024 году число туристических поездок иностранцев по стране составило 4,157 млн, тогда как за период с января по ноябрь 2025 года показатель превысил 4,35 млн.

Наибольшей популярностью у иностранных гостей пользовалась Москва, где было зафиксировано 2,3 млн поездок. В числе самых востребованных направлений также оказались Санкт-Петербург (717 тыс.), Московская область (225 тыс.), Приморский край (131,5 тыс.) и Краснодарский край (128 тыс.).

В целом турпоток по России за 11 месяцев 2025 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 82,9 млн поездок против 79,3 млн годом ранее.

Чаще всего внутренние туристы путешествовали по Москве (11,3 млн), Краснодарскому краю (почти 9 млн), Санкт-Петербургу (6,5 млн). В число регионов с наибольшим количеством поездок также вошли Подмосковье (5,2 млн), Татарстан (2,6 млн), Крым (2,4 млн), Свердловская область (около 2 млн), Ставропольский край и Тюменская область (по 1,7 млн).

Ранее в МВД предупредили о новых правилах пересечения границы России для детей.

