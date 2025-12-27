Число поездок иностранных туристов в РФ за 2025 год побило рекорд 2024 года

Иностранцы за 11 месяцев 2025 года посещали Россию чаще, чем за весь 2024 год

Иностранные туристы за 11 месяцев 2025 года совершили по России больше поездок, чем за весь 2024 год. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, в 2024 году число туристических поездок иностранцев по стране составило 4,157 млн, тогда как за период с января по ноябрь 2025 года показатель превысил 4,35 млн.

Наибольшей популярностью у иностранных гостей пользовалась Москва, где было зафиксировано 2,3 млн поездок. В числе самых востребованных направлений также оказались Санкт-Петербург (717 тыс.), Московская область (225 тыс.), Приморский край (131,5 тыс.) и Краснодарский край (128 тыс.).

В целом турпоток по России за 11 месяцев 2025 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 82,9 млн поездок против 79,3 млн годом ранее.

Чаще всего внутренние туристы путешествовали по Москве (11,3 млн), Краснодарскому краю (почти 9 млн), Санкт-Петербургу (6,5 млн). В число регионов с наибольшим количеством поездок также вошли Подмосковье (5,2 млн), Татарстан (2,6 млн), Крым (2,4 млн), Свердловская область (около 2 млн), Ставропольский край и Тюменская область (по 1,7 млн).

