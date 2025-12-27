В России заявили о взломе линии обороны ВСУ, создававшейся с 2014 года

Армия России взломала линию обороны, которая создавалась ВСУ с 2014 года. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, на красноармейском и димитровском направлениях украинские военные отступают в сторону Днепропетровска, и «оказываются в поле». ВС РФ формируют «новые плацдармы» на взятых под контроль территориях, указал журналист. Военкор отметил, что российские военнослужащие используют удобные для маскировки и укрытий подвалы, пока противник вынужден сидеть в полевых норах.

«Линия обороны, созданная ВСУ с 2014 года взломана Российской армией. Так должно было случиться, и это случилось», — написал Сладков.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что предстоящий год будет определяющим для исхода конфликта на Украине. По его словам, «Украина пока еще потянет» продолжение конфликта. Он указал, что Европа выделила кредит, а люди и техника для боевых действий все еще есть. Военный предположил, что в 2026 году Киев продолжит «воевать», во всяком случае в первой половине года. Определяющим периодом станет зима – январь и февраль, считает Дандыкин.

