Россияне рассказали, что будут смотреть в новогоднюю ночь

РИА Новости: каждый второй россиянин не будет смотреть новогодние шоу
Половина россиян (50%) признались, не будут смотреть новогодние шоу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

31% участников опроса отметили, планируют смотреть классику на федеральных каналах.

8% граждан намерены посмотреть онлайн-версии и нарезки «огоньков» прошлых лет в соцсетях, 7% — праздничные проекты независимых студий в интернете, 4% — новогодние стримы или спецвыпуски блогеров.

В исследовании приняли участие 2 069 интернет-пользователей.

При этом почти четверть смотрят новогодние шоу фрагментами, отдельными номерами или выступлениями. Лишь 10% респондентов смотрят новогодние программы полностью, и еще 10% откладывают просмотр на другое время.

Согласно исследования, для 55% россиян основными ценностями просмотра новогодних шоу стали ощущение традиции и связанные с этим эмоции. Для 37% просмотр таких программ не вызывает ярких переживаний и остается лишь привычкой. Радость от появления знакомых артистов испытывают лишь 6% респондентов, а чувство, что «смотрят все», появляется лишь у 2%.

Ранее были названы самые популярные города России для отдыха на Новый год.

