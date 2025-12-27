Перед праздниками мандарины подешевели, но покупать их стали реже

В России перед Новым годом средняя стоимость мандаринов снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом — с 218 до 185 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков «Контур.Маркета», с которыми ознакомился ТАСС.

Эксперты также отметили, что спрос на цитрусовые в среднем по стране сократился на 6%, однако ситуация в регионах складывается неоднозначно. Так, в Пермском крае мандарины подорожали на 40%, а в Красноярском крае — на 17%. При этом в Тюменской области продажи этих фруктов выросли на 34%, а в Красноярском крае — на 24%.

Аналитики связали общее снижение цен с увеличением поставок мандаринов из Турции, Египта и Абхазии, которые нарастили экспорт в Россию.

Исследование основано на анализе около 6 млн чеков, оформленных по всей стране с 1 ноября 2025 года, и сравнении их с аналогичным периодом 2024 года.

