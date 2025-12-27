Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Перед праздниками мандарины подешевели, но покупать их стали реже

ТАСС: средняя цена мандаринов в РФ упала до 185 рублей за килограмм
Luca skyline/Shutterstock/FOTODOM

В России перед Новым годом средняя стоимость мандаринов снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом — с 218 до 185 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков «Контур.Маркета», с которыми ознакомился ТАСС.

Эксперты также отметили, что спрос на цитрусовые в среднем по стране сократился на 6%, однако ситуация в регионах складывается неоднозначно. Так, в Пермском крае мандарины подорожали на 40%, а в Красноярском крае — на 17%. При этом в Тюменской области продажи этих фруктов выросли на 34%, а в Красноярском крае — на 24%.

Аналитики связали общее снижение цен с увеличением поставок мандаринов из Турции, Египта и Абхазии, которые нарастили экспорт в Россию.

Исследование основано на анализе около 6 млн чеков, оформленных по всей стране с 1 ноября 2025 года, и сравнении их с аналогичным периодом 2024 года.

Эксперт рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513541_rnd_5",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+