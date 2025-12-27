Следовавшие в Красноярск два самолета ушли на запасной аэродром

Самолеты из Москвы и Сочи ушли на запасной аэродром из-за ветра в Красноярске

Два самолета, летевшие в Красноярск, ушли на запасной аэропорт в Абакан из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска в Telegram-канале.

Речь идет о рейсах UT571 из Москвы и FV6876 из Сочи.

В настоящее время воздушная гавань в Красноярске работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж.

По данным синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра местами могут достигать 25 м/с и более.

25 декабря сообщалось, что летевший из Санкт-Петербурга в Якутск самолет авиакомпании «Якутия» прервал полет и приземлился в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности.

За день до этого четыре пассажирских самолета, летевших из России в Узбекистан, совершили вынужденную посадку в Самарканде из-за тумана в аэропортах Бухары, Ургенча и Термеза.

Ранее Рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров.