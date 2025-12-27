Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский пригласил Трампа на Украину

Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы изложить преимущества мирной сделки
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы лично посетить республику, чтобы продемонстрировать преимущества изложенного им мирного плана по урегулированию конфликта с Россией.

Так, украинский лидер заявил, что на предстоящей встрече с Трампом намерен согласовать «рамочные условия» прекращения конфликта с Россией. Зеленский заявил о готовности вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

«Зеленский подтвердил, что [спецпредставитель Дональда Трампа Стив] Уиткофф и [зять президента США Джаред] Кушнер готовы посетить Украину, чтобы изложить преимущества сделки. Он предположил, что, возможно, самому Трампу следует посетить Украину, чтобы продемонстрировать это», — пишет Axios.

До этого политолог Андрей Кортунов заявлял, что Владимир Зеленский намерен отправиться на переговоры в США, чтобы заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа. По его предположению, Зеленский намерен «закрепить те сдвиги, которые наметились в позиции США при переходе от изначального плана из 28 пунктов к плану из 20 пунктов». В Киеве считают, что позиция Белого дома «эволюционирует» в выгодном для Украины направлении, и это надо закреплять на встрече.

Ранее Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513679_rnd_7",
    "video_id": "record::4a826e0b-0e97-4185-8c5f-266b87440486"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+