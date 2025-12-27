Зеленский пригласил Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы лично посетить республику, чтобы продемонстрировать преимущества изложенного им мирного плана по урегулированию конфликта с Россией.

Так, украинский лидер заявил, что на предстоящей встрече с Трампом намерен согласовать «рамочные условия» прекращения конфликта с Россией. Зеленский заявил о готовности вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

«Зеленский подтвердил, что [спецпредставитель Дональда Трампа Стив] Уиткофф и [зять президента США Джаред] Кушнер готовы посетить Украину, чтобы изложить преимущества сделки. Он предположил, что, возможно, самому Трампу следует посетить Украину, чтобы продемонстрировать это», — пишет Axios.

До этого политолог Андрей Кортунов заявлял, что Владимир Зеленский намерен отправиться на переговоры в США, чтобы заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа. По его предположению, Зеленский намерен «закрепить те сдвиги, которые наметились в позиции США при переходе от изначального плана из 28 пунктов к плану из 20 пунктов». В Киеве считают, что позиция Белого дома «эволюционирует» в выгодном для Украины направлении, и это надо закреплять на встрече.

Ранее Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году».