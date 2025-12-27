Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение

Министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали совместное заявление о прекращении огня на линии границы между двумя странами. Об этом сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS.

Мирное соглашение вступает в силу 27 декабря, уточняют журналисты.

Согласно подписанному документу, обе стороны обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов в соответствии с Уставами ООН, АСЕАН и существующими двусторонними соглашениями. Помимо этого, режим прекращения огня распространяется на все виды вооружений и запрещает нападения на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и военные объекты. Страны также договорились не совершать провокационных действий, не наращивать силы около границ и вернуть «перемещенное» гражданское население.

В начале декабря Таиланд обвинил Камбоджу в нападении на гражданские районы провинции Бурирам. Перед этим между странами произошел конфликт на приграничной территории. В результате нападение на базу Анупонг в Таиланде привело к ранениям среди военнослужащих. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые атаковали камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма. Вооруженное противостояние длилось 20 дней.

24 декабря военные двух стран встретились на пограничном пункте в провинции Чантхабури в Таиланде, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта.

Ранее Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну.