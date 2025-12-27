Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение

Thai PBS: Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня
Mohd Rasfan/AP

Министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали совместное заявление о прекращении огня на линии границы между двумя странами. Об этом сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS.

Мирное соглашение вступает в силу 27 декабря, уточняют журналисты.

Согласно подписанному документу, обе стороны обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов в соответствии с Уставами ООН, АСЕАН и существующими двусторонними соглашениями. Помимо этого, режим прекращения огня распространяется на все виды вооружений и запрещает нападения на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и военные объекты. Страны также договорились не совершать провокационных действий, не наращивать силы около границ и вернуть «перемещенное» гражданское население.

В начале декабря Таиланд обвинил Камбоджу в нападении на гражданские районы провинции Бурирам. Перед этим между странами произошел конфликт на приграничной территории. В результате нападение на базу Анупонг в Таиланде привело к ранениям среди военнослужащих. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые атаковали камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма. Вооруженное противостояние длилось 20 дней.

24 декабря военные двух стран встретились на пограничном пункте в провинции Чантхабури в Таиланде, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта.

Ранее Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513517_rnd_3",
    "video_id": "record::ab490318-f4dd-47a2-b6e7-a372f1a6f1a2"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+