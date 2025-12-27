«Найти ей нормального мужика»: в Подмосковье отец похитил девушку, чтобы выдать замуж

ОН: в Домодедово отец похитил дочь, чтобы выдать замуж

Девушку из Минусинска похитил отец и решил выдать замуж. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на возлюбленного пострадавшей.

По его словам, его 18-летняя партнерша по имени Виктория должна была лететь в Египет через Москву, но в Домодедово ее задержали якобы из-за кражи. После этого в воздушную гавань приехал отец, который забрал ее.

«Парень утверждает, что сотрудники передали девушку в руки отца, он насильно увез ее в хостел в Мытищах, где отобрал деньги, документы и телефон. Там Виктории удалось вызвать полицию», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, но позже якобы отпустили. При этом друзья молодого человека пытались помочь девушке, но родитель отобрал у нее средства и, по словам юноши, увез куда-то.

Как полагает возлюбленный, Викторию отец хочет увезти домой, где хочет «найти ей нормального мужика»», так как он выступает против отношений дочери с ее молодым человеком.

