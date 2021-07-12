В Москве ожидается малооблачная погода и +31°С

В Москве в понедельник, 12 июля, ожидается малооблачная погода и 31°С тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Воздух днем в столице прогреется до +29-31°C, ночью столбики термометров могут опуститься до 17°С.

Ветер ожидается восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура днем составит от +27°С до +32°С. В ночь на вторник, 13 июля, температура может опуститься до +14°С.

На территории Москвы и Московской области с 12.00 будет действовать «оранжевый уровень погодной опасности», который продлится в столице до 19.00, а в Подмосковье — до 21.00.

Ранее сообщалось, что москвичей ждет неделя аномальной жары.

Дожди и ливни в Москве ожидаются лишь в следующие выходные, но и они лишь немного освежат воздух. Действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели, предупреждают синоптики.