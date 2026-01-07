«Считает себя Людовиком XIV»: Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Депутат Европарламента (ЕП), сопредседатель немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал в суд на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, потребовав предоставить информацию о контактах с оборонными концернами. Об этом пишет агентство DPA.

В своем иске Де Мази сослался на право Европарламента получать информацию с целью осуществления контроля над деятельностью ЕК. Депутат считает, что фон дер Ляйен нарушила обязательство отвечать на запросы ЕП и отказалась предоставлять полные сведения о контактах с оборонными предприятиями.

«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», — заявил депутат, имея в виду короля Франции, который был сторонником абсолютной монархии.

В марте 2025 года Де Мази потребовал от главы ЕК проинформировать Европарламент о всех своих контактах с производителями оружия, начиная с середины 2024 года. Фон дер Ляйен, по словам депутата, ответила лишь в октябре 2025 года. По его оценке, этот ответ был не только запоздалым, но и очень общим.

Это не первый иск к Урсуле фон дер Ляйен. В сентябре 2025 года в суд на главу Еврокомиссии подал румынский евродепутат Георге Пиперей, который также инициировал вотум недоверия фон дер Ляйен. По данным Politico, евродепутат обвинил ее в клевете после того, как она намекнула, что Пиперей якобы выполнял приказы из России. Он потребовал личных извинений от председателя Еврокомиссии.

