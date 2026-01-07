В России спрогнозировали рост рынка беспилотной авиации в стране

В России в 2026 году объем рынка беспилотной авиации может достичь 40 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления по реализации стратегических проектов АО «ГЛОНАСС» Александр Замятин.

«Объем рынка беспилотной авиации в России в следующем году может составить более 40 млрд рублей. При этом соотношение поставок технических средств и услуг отрасли соотносится 74 на 26% с тенденцией увеличения рынка услуг», — отметил он.

Замятин подчеркнул, что нацпроект «Беспилотные авиационные системы (БАС)» начал работу два года назад. В 2026 году в ускоренном режиме результаты профильных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будут гораздо больше, а вместе с этим вырастет и объем рынка в среднем на 20-30%, отметил он.

Эксперт также прогнозирует, что в ближайшее время увеличится число новых профессий в беспилотной отрасли и появился больше грамотных и прогрессивных заказчиков. По его словам, рост использования авиабеспилотников как услуги выполнения рабочих задач напрямую зависит от таких заказчиков. Именно они определяют, как и для чего можно использовать беспилотные авиационные системы.

До этого американская газета The New York Times (NYT) назвала Россию «империей беспилотников» из-за многократного увеличения их производства.

В публикации говорится, что российская сторона на высшем уровне показала, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов».

Журналисты отметили кратный рост производства и применения РФ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Они подчеркнули, что Москва совершила революцию в данной сфере.

Ранее российские «Герани» поразили цеха по производству БПЛА в Харькове.