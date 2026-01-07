Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В России спрогнозировали рост рынка беспилотной авиации в стране

Замятин: рост рынка беспилотников в России может достичь 40 млрд рублей

В России в 2026 году объем рынка беспилотной авиации может достичь 40 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления по реализации стратегических проектов АО «ГЛОНАСС» Александр Замятин.

«Объем рынка беспилотной авиации в России в следующем году может составить более 40 млрд рублей. При этом соотношение поставок технических средств и услуг отрасли соотносится 74 на 26% с тенденцией увеличения рынка услуг», — отметил он.

Замятин подчеркнул, что нацпроект «Беспилотные авиационные системы (БАС)» начал работу два года назад. В 2026 году в ускоренном режиме результаты профильных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будут гораздо больше, а вместе с этим вырастет и объем рынка в среднем на 20-30%, отметил он.

Эксперт также прогнозирует, что в ближайшее время увеличится число новых профессий в беспилотной отрасли и появился больше грамотных и прогрессивных заказчиков. По его словам, рост использования авиабеспилотников как услуги выполнения рабочих задач напрямую зависит от таких заказчиков. Именно они определяют, как и для чего можно использовать беспилотные авиационные системы.

До этого американская газета The New York Times (NYT) назвала Россию «империей беспилотников» из-за многократного увеличения их производства.

В публикации говорится, что российская сторона на высшем уровне показала, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов».

Журналисты отметили кратный рост производства и применения РФ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Они подчеркнули, что Москва совершила революцию в данной сфере.

Ранее российские «Герани» поразили цеха по производству БПЛА в Харькове.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572533_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+