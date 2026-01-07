Размер шрифта
США перенаправили военные самолеты и вертолеты в Британию

Times: США перебросили 14 военных самолетов и два вертолета в Британию
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Соединенные Штаты перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиационные базы в Великобритании. Об этом пишет газета The Times.

«С субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился флот из как минимум 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider», — говорится в материале.

По данным издания, на борту Globemaster могли находиться от пяти вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, используемые при проведении спецопераций.

Отмечается, что указанные авиабазы используются совместно Королевскими ВВС и ВВС США. При этом в министерстве обороны Британии эту информацию комментировать не стали.

До этого The Times сообщила, что Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за российским нефтяным танкером «Маринера» в Атлантическом океане. В частности, сообщалось, что в последние дни в район следования судна вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8 с авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут на северо-востоке Шотландии.

Ранее стало известно, что США разместили в Европе сотню модифицированных ядерных бомб.

