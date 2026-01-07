МИД Китая назвал «буллингом» попытки США захватить нефть Венесуэлы

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала «типичным буллингом» попытки Соединенных Штатов заставить Венесуэлу разорвать связи с Москвой и Пекином ради передачи нефтяных ресурсов американским компаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИД напомнила, что Венесуэла является суверенным государством, которое обладает полным и неотъемлемым суверенитетом над своими ресурсами. Подобные действия Вашингтона нарушают международное право и права народа Венесуэлы, констатировала она.

«То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью - это реализация лозунга «Америка прежде всего» и типичный буллинг», — заявила Мао Нин.

До этого телеканал ABC News со ссылкой на источники писал, что администрация США уведомила временные власти Венесуэлы о требованиях, которые должны быть выполнены до получения разрешения на увеличение добычи нефти. От Каракаса требуют разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также «выгнать» их из страны.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.