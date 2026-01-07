Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу началом эпохи тотального произвола

С операцией США в Венесуэле и захватом ее президента Николаса Мадуро мир вступает в эпоху тотального произвола. Об этом РИА Новости заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

«Уже сейчас можно выделить несколько вопросов, которые будут волновать нас еще очень долго. Первый из них — это вопрос действенности международного публичного права. Мы уже даже не в сфере «правил» — мы входим в эпоху тотального произвола», — сказал он.

По словам евродепутата, второй вопрос касается венесуэльского прецедента. Картайзера интересует, продолжат ли США подобные операции, и если продолжат, то где и когда.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее в США объяснили ставку Трампа на Делси Родригес в Венесуэле.