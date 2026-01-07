Зеленский прибыл на Кипр, который будет председательствовать в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который с 7 января начинает свое председательство в Совете ЕС. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на офис Зеленского.

Отмечается, что в ходе визита президент Украины встретится с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом, а также архиепископом Георгием.

Также запланированы совместные мероприятия с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Зеленский примет участие в церемонии старта председательства Кипра в Совете ЕС.

До этого итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture выразил мнение, что попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует стремление украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить ситуацию.

Журналист также заявил, что Зеленский утратил поддержку со стороны Белого дома и, по его предположению, в любом случае будет отстранен. При этом, по его мнению, подобное может произойти не ранее того момента, когда, как он утверждает, киевский лидер доведет разрушение Украины до конца и заставит Евросоюз израсходовать оставшиеся средства на продолжение «бессмысленной войны».

