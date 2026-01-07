Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Названы регионы России с крупнейшими выигрышами в лотереях

Москва и ХМАО стали лидерами по сумме лотерейных выигрышей
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область стали лидерами среди регионов России по общей сумме лотерейных выигрышей по итогам прошедшего года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда Национальная Лотерея — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

По данным компании, первое место заняла Москва: жители столицы выиграли почти 328 млн рублей, а число новых лотерейных миллионеров достигло 17 человек. На второй позиции оказался Ханты-Мансийский автономный округ с суммарными выигрышами свыше 318 млн рублей и пятью миллионерами. Третье место заняло Подмосковье, где общий объем призов превысил 289 млн рублей, при этом миллионерами стали 36 участников.

В пятерку регионов с наибольшими суммами выигрышей также вошли Санкт-Петербург с результатом около 240 млн рублей и Краснодарский край, где участники получили 188 млн рублей.

В десятку лидеров, по информации оператора, попали Челябинская область с выигрышами на 162 млн рублей, Башкирия — на 125 млн, Новосибирская область — на 120 млн, Свердловская область — на 103 млн и Ростовская область — на 98 млн рублей.

Ранее были названы регионы с крупнейшими выигрышами в «Русском лото».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572551_rnd_7",
    "video_id": "record::2fa02842-6692-43f4-af7f-0d86072aefd0"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+