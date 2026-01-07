Названы регионы России с крупнейшими выигрышами в лотереях

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область стали лидерами среди регионов России по общей сумме лотерейных выигрышей по итогам прошедшего года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда Национальная Лотерея — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

По данным компании, первое место заняла Москва: жители столицы выиграли почти 328 млн рублей, а число новых лотерейных миллионеров достигло 17 человек. На второй позиции оказался Ханты-Мансийский автономный округ с суммарными выигрышами свыше 318 млн рублей и пятью миллионерами. Третье место заняло Подмосковье, где общий объем призов превысил 289 млн рублей, при этом миллионерами стали 36 участников.

В пятерку регионов с наибольшими суммами выигрышей также вошли Санкт-Петербург с результатом около 240 млн рублей и Краснодарский край, где участники получили 188 млн рублей.

В десятку лидеров, по информации оператора, попали Челябинская область с выигрышами на 162 млн рублей, Башкирия — на 125 млн, Новосибирская область — на 120 млн, Свердловская область — на 103 млн и Ростовская область — на 98 млн рублей.

