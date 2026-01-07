Размер шрифта
Стало известно о переданном на нужды СВО имуществе россиян

ФССП: приставы передали на нужды СВО почти 1 млн единиц изъятого имущества
Zamir Usmanov/Global Look Press

Судебные приставы за три года передали Минобороны России для нужд СВО почти миллион единиц изъятого имущества. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.

Отмечается, что всего с января 2023 года представителям министерства обороны было передано 982,5 тысяч единиц имущества, в том числе автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина и другое.

В конце декабря начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что россияне и организации с начала спецоперации на Украине пожертвовали на нужды российской армии и поддержку фронта более 62,8 млрд рублей. Новиков подчеркнул, что участникам СВО крайне важно знать, что о них думают и заботятся, помогают их близким в то время, пока они решают боевые задачи в зоне боевых действий.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что все потребности специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме, а задержки при перечислении выплат военнослужащим связаны с «бюрократическими сбоями».

Ранее участники СВО получили в госпитале новогодние подарки и автографы хоккеистов.

