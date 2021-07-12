Россияне обозначили требования для идеального отпуска

Большинство опрошенных россиян считают отдых на пляже в России или за рубежом идеальным отпуском, согласно исследованию, проведенному онлайн-платформой Webbankir, сообщает «РИА Новости».

«Идеальный отпуск, по мнению 33,6% россиян, — это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов», — рассказали исследователи.

По данным опроса, 26,6% россиян предпочли назвать идеальным отдых на пляже за границей, однако только 4,7% считают, что смогут отправиться загорать за рубежом.

Еще до 13,6% россиян предпочли провести отпуск на экскурсионной поездке по России, и 11,5% опрошенных рассказали, что готовы совершить такое путешествие. Поехать на экскурсии за рубежом хотят 6,7% участников исследование, но только у 0,6% респондентов есть возможность совершить такую поездку летом 2021 года.

Большинство участников исследования — 40,4% — ответили, что проведут свой отпуск в домашних условиях или на даче, хотя о таких предпочтениях высказались только 14% респондентов.

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