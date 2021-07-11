В Пермском крае обнаружили затонувшее столетия назад судно

В Пермском крае нашли затонувшее судно, которое датируется примерно XVII-XIX веками. Об этом рассказал начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский, сообщает РИА «Новости».

По его словам, находка была обнаружена в реке Кама на глубине более 20 метров. Размеры корабля составляют около 25 метров в длину и пяти в ширину. На данный момент исследователи пока не могут определить степень сохранности объекта. Ученые знают, что судно использовалось для транспортировки грузов.

«Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано. Мы находимся в начале исследования... Вопрос, поднимать ли судно из воды, пока не решен: не понятно, возможно ли осуществить это технически. Нужно учитывать сохранность судна», — рассказал Головчанский.

В 2018 году на дне Финского залива обнаружили корабль.