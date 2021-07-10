Мясников рассказал о признаках опасной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки опасной головной боли. Об этом он рассказал в эфире программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в 90% случаях при головной боли люди сталкиваются со скелетно-мышечной болью (остеохондроз), которая составляет около 1\3 всех острых и хронических болевых синдромов. Оставшиеся 10% – это мигрень, которой страдает каждый десятый житель Земли.

Специалист отметил, что головная боль при мигрени длится от 4 до 72 часов, при этом этот недуг сопровождают тошнота или повышенная чувствительностью к свету и звукам.

«Если от головной боли у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой. Потому что боль, которая усиливается при кашле, при перемене положения тела, может говорить об аневризме сосудов головного мозга. От этого можно умереть.», – поделился Мясников.

Он подчеркнул, что также такая сильная боль может указывать на наличие опухоли мозга.

Ранее Мясников объяснил, почему в России так много антипрививочников.