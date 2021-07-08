Минздрав Калужской области отреагировал на инцидент с медсестрой

В Минздраве Калужской области назвали недопустимым инцидент с медсестрой, вколовшей пациентам воду для инъекций вместо вакцины. Об этом сообщает «Калужская неделя».

«Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», — заявили в минздраве.

Ранее стало известно, что муж с женой из Белоусово пришли вакцинироваться вторым компонентом «Спутника V», однако его они так и не получили. Медсестра испугалась рассказать пациентам правду о том, что вакцина закончилась, поэтому вколола им физраствор.

Позднее губернатор региона Владислав Шапша отметил, что сейчас медсестра в отпуске, однако «вряд ли из него выйдет».

Ранее индийские власти раскрыли масштабную мошенническую схему: преступники в белых халатах наживались на желающих привиться от коронавируса. Вместо вакцины людям делали инъекцию соленой воды.