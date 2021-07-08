ВОЗ оценила опасность нового калифорнийского штамма COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что калифорнийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 характеризуется повышенной заразностью, а также меньше восприимчив к антителам, которые вырабатываются после болезни и вакцинации. Об этом сообщает «Лента.ру».

При этом в последнее время количество случаев заражения этим штаммом снизилось, поэтому ВОЗ на данный момент не расценивает его как реальную угрозу.

Ранее сообщалось, что калифорнийские ученые выявили на территории штата новый штамм коронавируса — он уже успел выйти за пределы страны. Ранее в США обнаружили еще две вариации SARS-CoV-2. Тем временем уже в 60 странах выявлен «британский» штамм, также наращивает обороты южноафриканская вариация коронавируса. Он поражает пациентов, несмотря на выработанные у них антитела.

Научный сотрудник Cedars-Sinai Жасмин Пламмер уточнила, что CAL.20C уже установлен у больных в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также округе Колумбия.

Доказательств того, что «калифорнийский» штамм коронавируса более смертоносен, нет. Кроме того, неизвестно, является ли он более заразным.