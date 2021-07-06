Консул РФ на Кубе рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом россиян

Большинство россиян, застрявших на Кубе, вышли с самоизоляции, потому что они получили отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом рассказала генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, сообщает РИА «Новости».

В то же время дипломат уточнила, что два россиянина остаются изолированными в отелях, еще 16 находятся в обсерваторе.

«Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек», — сказала Мгеладзе.

По данным российского дипломатического представительства, из 142 изолированных российских туристов коронавирусом заражены 55 человек. Путешественники из РФ прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля.