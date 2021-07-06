Суд отклонил жалобу Навального на решение о выплате 500 тысяч рублей Пригожину

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Алексея Навального на решение об удалении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена Евгения Пригожина и выплаты ему компенсации. Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

«По результатам рассмотрения Мосгорсуд определил: решение оставить в силе, апелляционную жалобу Навального оставить без удовлетворения, тем самым подтвердив обоснованность заявленных исковых требований», — говорится в сообщении.

Согласно решению Люблинского районного суда по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, Навальный должен удалить сведения и выплатить предпринимателю компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Преображенский суд Москвы отклонил иск навального к ФСИН России, связанного с его постановкой на учет как лица, склонного к побегу. Отмечалось, что он два раза публично говорил о своих планах сбежать.

В начале нынешнего года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.