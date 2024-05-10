В России посчитали, сколько деревьев должен посадить курильщик, чтобы спасти планету

За последние пять лет доля курильщиков в России среди взрослого населения сократилась до 18,7% и составляет более 20,3 млн человек. Еще 2 года назад количество курильщиков превышало 24,4 млн человек. Тем, кто не собирается расставаться с этой привычкой, следует знать, что для нейтрализации углеродного следа 1 курильщика со стажем регулярного курения 55 лет (с 18 до 73 лет) необходимо высадить единовременно 10,5 тыс. осин или 45,5 тыс., рассказали «Газете.Ru» эксперты Рослесинфорга.

«Предположим, что в среднем курильщик выкуривает по 10 сигарет в день или 3 650 сигарет в год. Тогда за два года количество невыкуренных сигарет могло сократиться на 14,9 млрд штук в год. А если взять расчеты ВОЗ, то это количество возрастает до 41 млрд штук. Таким образом, россияне, бросившие курить за последние два года, спасают от 1,5 до 4,1 млн деревьев в год (из расчета 0,0001 дерева для производства одной сигареты) или от 3,3 до 10,2 тыс. га спелого леса, что сравнимо с территорией Исландии», — заявили эксперты.

Производство табачной продукции ежегодно приводит к вырубке около 0,02% от общего количества деревьев на планете, а объем выбросов, связанных с производством и непосредственным употреблением сигарет, составляет примерно 0,2% от общего объема мировых выбросов CO2.

«Если учесть, что выбросы от одной сигареты, (с учетом выбросов полученных в процессе ее производства и выкуривания) составляют 0,026 кг СО2 экв., то бросившие курить россияне уменьшают выбросы как минимум на 389 тыс. тонн СО2-экв. в год, что сравнимо с выбросами при производстве около 14,5 млрд кофейных капсул или с выбросами при сгорании авиационного топлива за 52 тыс. часов полетов», — посчитали в Рослесинфорге.

По данным о производстве табачной продукции в России в 2023 году количество произведенных сигарет уменьшилось на 10,5% или на 23,4 млрд сигарет. Сокращение объемов производства позволило сохранить больше 2,3 млн деревьев. Иными словами, больше 5,8 тыс. гектаров спелого леса остались нетронутыми.

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