ВКС РФ ударили по боевикам в гористых районах сирийской провинции Хомс

Российские военные самолеты нанесли удары по повстанцам, находившимся в гористых районах сирийской провинции Хомс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Попова.

«Ударами ВКС России поражены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс. В результате ударов уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств», — поделился деталями представитель российских военных.

По его данным, за последние сутки в зоне деэскалации в Идлибе были зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в провинции Идлиб.

Также стало известно о другом инциденте в Сирии. Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции». Попов рассказал, что инцидент произошел днем 8 мая возле населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

Ранее президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность президента России.