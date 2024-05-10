В Курской области отменена опасность атаки БПЛА

В Курской области спустя шесть часов отменена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Романа Старовойта.

Сообщение было опубликовано в 4:50 по мск.

Губернатор Старовойт сообщил об угрозе атаки БПЛА в Курской области в 22:57 по мск 9 мая.

До этого снаряд попал в дом, в котором находилась женщина, в поселке Теткино в Курской области.

Еще один снаряд попал в местное кафе, из-за чего заведение разрушилось. Обошлось без пострадавших. Собственнику власти окажут необходимую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.