Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Москвы.

По информации столичного оперштаба, жителям Москвы рекомендуется при вакцинации от коронавируса оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем гражданам, которые выполнят данное условие, после завершения вакцинации придет ссылка на QR-код по смс.

«Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах. Кроме того, очень важно внимательно проверять свои данные — ФИО, номер паспорта и год рождения — это также поможет легко получить QR-код любым из доступных способов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже началась рассылка смс об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что москвичи будут получать смс об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 со ссылкой на оформленный QR-код.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.