Сочи приступил к восстановительным работам после удара стихии

Сочи переходит в штатный режим работы после ливня, город справился со стихией. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский, передает «Интерфакс».

По его словам, уже начались восстановительные работы.

«На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку», — пояснил мэр Сочи.

Как добавил Копайгородский, «по поручению губернатора Вениамина Кондратьева мониторинговые группы обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе».

В общей сложности пострадали порядка 30 домов. Градоначальник уточнил, что в скором времени планируется восстановить подачу электричества. Справиться помогли работники МЧС и «Кубань-СПАС».

«Были задействованы 173 единицы техники и 554 человека личного состава, в том числе сотрудников Водоканала, Водостока, департамента городского хозяйства», — обратил внимание мэр.

Ранее в Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.