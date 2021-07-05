Вакцинолог рассказал, как будут проводиться испытания «Спутника V» на детях

По международным стандартам испытания вакцин от коронавируса на детях не отличаются от тех, что проводятся на взрослых. Об этом «Газете.Ru» сообщил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«Сперва испытания проводятся на группах 12-17 или 14-17 лет. После этого, если показатели хорошие, берут группу 7-12 лет, затем от 3-6 лет и самую последнюю — от 2-3 месяцев. У детей-добровольцев изучаются те же самые параметры, что и у взрослых. Как реагирует иммунная система, биохимия, давление, температура и функции легких, сердца», — сказал он.

Тщательно исследуется дозировка вакцины — по результатам исследования она может быть снижена для детей.

«Подбирается дозировка, при которой легче переносится вакцинация и хорошо формируется иммунитет. Испытания на детях могут идти достаточно долго — от 3 до 6 месяцев минимум», — уточнил Костинов.

Затем отчет о результатах испытаний передается в Минздрав, где независимые эксперты — педиатры, иммунологи, эпидемиологи — изучают возможные побочные эффекты и противопоказания.

«Никто не будет ставить свою подпись, если остались невыясненные факторы. Если в итоге они все положительно оценят проведенные испытания, то только тогда применение будет одобрено. Здесь все очень строго и досконально», — заключил специалист.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова анонсировала начало клинических исследований вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет — они проводятся в центре имени Гамалеи.