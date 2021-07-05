Еще один регион ввел обязательную вакцинацию части населения

В министерстве здравоохранения Республики Коми сообщили о том, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе затронет около 94 тыс. граждан. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Обязательной (вакцинация — прим. ред.) станет для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих», — говорится в сообщении.

По информации министерства, для обеспечения вакцинации данных категорий граждан дополнительно было отгружено 15 тыс. доз препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».