В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе и поддерживает связь с посольством в этой стране. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА «Новости».

Более 150 жителей России, прилетевших на Кубу, изолированы в отелях и ждут результатов повторных ПЦР-тестов. Сами российские туристы утверждают, что никто из них не болеет: многие прошли вакцинацию и у них есть справки о наличии антител, а также результаты ПЦР—тестов, сделанных в день отлета.

Власти страны собирались поселить их в специальную гостиницу-обсерватор, но дипломаты убедили их оставить россиян в своих гостиничных номерах.

Ранее в Госдуме предложили обязать гостиницы, санатории и пансионаты проводить экспресс-тестирование на коронавирус нового типа туристов при заезде, чтобы избежать массовых заражений, которые могут привести к полному закрытию курортов.