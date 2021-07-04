Челябинск затопило из-за сильных ливней

Дороги и тротуары Челябинска затопило после сильных ливней. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что в городе затоплены дороги и тротуары, в результате чего автобусы и автомобили бороздят волны грязной воды, а пешеходы с трудом передвигаются.

Местные жители рассказывают о последствиях непогоды в соцсетях. Некоторые указали, что в городе плохо работают ливневки.

«У нас, как обычно, потоп. Воды по колено. Если дождя не будет, то вода уйдет дня через 3-4. Ни одной ливневки у нас здесь нет», — написал автор одного из роликов.

Ранее в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего город затопило.

До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков.