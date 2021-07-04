Челябинск затопило из-за сильных ливней
Антон Демидов
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Дороги и тротуары Челябинска затопило после сильных ливней. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что в городе затоплены дороги и тротуары, в результате чего автобусы и автомобили бороздят волны грязной воды, а пешеходы с трудом передвигаются.
Местные жители рассказывают о последствиях непогоды в соцсетях. Некоторые указали, что в городе плохо работают ливневки.
«У нас, как обычно, потоп. Воды по колено. Если дождя не будет, то вода уйдет дня через 3-4. Ни одной ливневки у нас здесь нет», — написал автор одного из роликов.
Ранее в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего город затопило.
До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков.