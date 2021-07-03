Житель Челябинска открыл стрельбу по людям в центре города

Мужчина открыл стрельбу из пистолета по компании людей, собравшейся в центре Челябинска, сообщает Telegram-канал «Челябинск №1».

По данным канала, в результате стрельбы есть пострадавшие, как минимум один мужчина был госпитализирован. На место прибыли две машины ДПС.

Факт стрельбы подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России, сообщает агентство «Первое областное». По данным правоохранительных органов, стрелявший произвел выстрел из пистолета, предназначенного для самообороны и подачи сигналов.

«Участник конфликта произвел выстрел светошумовыми патронами. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили всех участников в отдел полиции «Центральный», где их опросили», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отделении полиции стрелявший мужчина написал заявление о причинении ему телесных повреждений другими участниками конфликта.

Ранее неизвестный обстрелял подростков в районе железнодорожного вокзала в Омске.