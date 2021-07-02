В Петербурге задержан полицейский за требование взятки в 500 тыс. рублей ежемесячно

Сотрудники собственной безопасности главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали полицейского из управления по Калининскому району города за то, что он требовал у фирмы ежемесячную выплату взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Предварительно установлено, что он, действуя в сговоре с двумя гражданами, требовал от коммерческой организации денежные средства в размере 500 тыс. рублей ежемесячно и на момент задержания уже получил 1 млн 250 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Сотрудник полиции был задержан в пятницу, 2 июля в Петербурге. По версии ведомства, он требовал деньги, чтобы не принимать в отношении фирмы меры по Кодексу об административных правонарушениях.

Все материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности, после задержания были направлены в СК. В полиции дополнили, что в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее три офицера ФСБ были арестованы по обвинению в крупном мошенничестве.