Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство», — сказал источник.

Официального подтверждения информации не поступало.

46-летний Лебедев занял должность в 2017 году. До этого он был председателем местного отделения партии «Справедливая Россия», депутатом Московской областной думы, главой городского округа Озеры, заместителем руководителя администрации Коломны.