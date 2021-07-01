В ЕС заработала система цифровых COVID-паспортов

В Евросоюзе с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Сертификат позволяет путешествовать без дополнительных проверок в страны, которые признают его действие. Документ может быть доступен в качестве QR-кода, копии на бумаге или в электронном виде на смартфоне. Он признан на территории всех стран ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и в Лихтенштейне.

Получить сертификат могут как граждане Евросоюза, так и представители других государств, которые не входят в союз и не вводили на национальном уровне этот документ. При этом те, кто получают его после вакцинации, должны быть привиты вакцинами, признанными в ЕС. Среди них: BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. Российские вакцины, в том числе «Спутник V», в список не входят.

Однако неодобренные на уровне Евросоюза вакцины тоже можно внести в сертификат. За странами, куда направляются владельцы COVID-паспортов, остается право самим решать, впускать прибывающих туристов или нет.

Ранее сообщалось, что при въезде в Австрию из России можно избежать карантина в случае, если прибывающий привит от COVID-19 одной из одобренных в стране вакцин. Однако «Спутник V» в этот список не вошел.