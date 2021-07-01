В Москве выявлено 7 597 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в столице выявлено 7 597 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее число заболевших достигло 1 365 812 человека. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.

Количество выздоровевших за прошедшие сутки достигло 5 934 человека, а их общее число составило 1 164 653 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти 90% новых заражений COVID-19 в столице вызваны индийским штаммом. Он назвал ситуацию с коронавирусом в городе крайне сложной и выразил надежду, что за один-полтора месяца получится привить от коронавирусной инфекции еще порядка 1,5-2 млн человек. По его мнению, это будет «серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета».

В то же время ученые спрогнозировали, что новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине сентября. По их подсчетам, число заболевших в этот период составит 225-280 тыс. человек.