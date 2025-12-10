На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о желании остановить вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей

Трамп: я собираюсь остановить войну между Таиландом и Камбоджей
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей. Заявление прозвучало на выступлении американского лидера перед своими сторонниками в Пенсильвании.

«Завтра мне нужно будет позвонить. Кто еще мог бы сказать: «Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень могущественных стран, Таиланда и Камбоджи», — сказал он на выступлении перед своими сторонниками в Пенсильвании.

8 декабря начались пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. До этого Таиланд и Камбоджа столкнулись на приграничной территории. Инцидент произошел после нападения на таиландскую военно-стратегическую базу Анупонг, в результате которого пострадали военнослужащие обеих стран. Впоследствии Таиланд отказался от мирных переговоров с Камбоджей и принял резолюцию, дающую право на новые военные операции после перемирия, достигнутого летом.

9 декабря истребители F-16 Королевских ВВС Таиланда нанесли удары управляемыми авиационными бомбами GBU-12 Paveway II по расположенному на территории Камбоджи складу с ракетами для систем залпового огня БМ-21 и другим тяжелым вооружением. Удар привел к мощной вторичной детонации хранящихся на складе боеприпасов.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

