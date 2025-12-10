На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии волк растерзал четырехмесячного младенца

В Индии волк утащил у спящей женщины четырехмесячного ребенка и растерзал его
Wikimedia Commons

В Индии волк утащил у спящей женщины младенца и растерзал его. Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на сотрудника лесного департамента.

Хищник забрел ночью в деревню Маллаханпурва (штат Уттар-Прадеш), забрался в жилище и утащил четырехмесячного ребенка, который спал рядом с матерью. Женщина проснулась и успела увидеть, как животное убегает с младенцем в зубах. Утром останки ребенка были обнаружены в сахарном тростнике на расстоянии одного километра от деревни.

По данным издания, это нападение стало четвертым за 10 дней в индийском округе Кайзергандж. По данным местных властей, за последние три месяца от действий волков пострадали 48 человек, из них 10 не выжили.

Неделю назад газета The Indian Express писала о другом инциденте в штате Уттар-Прадеш. Пятилетний мальчик играл возле своего дома, когда два волка набросились на него. При этом один схватил ребенка за шею, второй — за ноги. Это произошло прежде, чем родственники поняли, что произошло. Волки утащили добычу к плантации сахарного тростника. Позже тело нашли в 500 метрах от дома.

Ранее в Индии начали использовать дроны для поиска волков-людоедов.

