В Иркутской области могут разрешить охоту на бакланов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прием граждан, о чем отчитался в своем Telegram-канале. К главе региона обратился иркутянин Алексей Шишкин, который поднял вопрос о регулировании численности баклана на Байкале.

Глава региона пояснил, что в соответствии с федеральным законом «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам, поэтому нельзя принудительно контролировать численность этих птиц.

«Но проблема, действительно, есть. И в октябре этого года приняты изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области». Рассчитываем, что для регулирования численности баклана с весны 2026 года его добыча будет разрешена», — написал Кобзев.

В Бурятии предложили бороться дронами с новой грозой России — большими бакланами. Рыбаки бьют тревогу от Татарстана до Якутии, обвиняя их в массовом уничтожении рыбы. Баклана пытаются истребить не первый год, его предлагали отстреливать за деньги, отгонять пугалами, уничтожать гнезда — но птиц как будто становится только больше. В то же время орнитологи считают, что бакланом пытаются замаскировать другую неудобную проблему. Почему все ненавидят «черного бандита» и действительно ли он виновен в приписываемых бедах — разбиралась «Газета.Ru».

