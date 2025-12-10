На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области могут разрешить охоту на бакланов

Кобзев: в Иркутской области могут разрешить добычу баклана с весны 2026 года
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прием граждан, о чем отчитался в своем Telegram-канале. К главе региона обратился иркутянин Алексей Шишкин, который поднял вопрос о регулировании численности баклана на Байкале.

Глава региона пояснил, что в соответствии с федеральным законом «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам, поэтому нельзя принудительно контролировать численность этих птиц.

«Но проблема, действительно, есть. И в октябре этого года приняты изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области». Рассчитываем, что для регулирования численности баклана с весны 2026 года его добыча будет разрешена», — написал Кобзев.

В Бурятии предложили бороться дронами с новой грозой России — большими бакланами. Рыбаки бьют тревогу от Татарстана до Якутии, обвиняя их в массовом уничтожении рыбы. Баклана пытаются истребить не первый год, его предлагали отстреливать за деньги, отгонять пугалами, уничтожать гнезда — но птиц как будто становится только больше. В то же время орнитологи считают, что бакланом пытаются замаскировать другую неудобную проблему. Почему все ненавидят «черного бандита» и действительно ли он виновен в приписываемых бедах — разбиралась «Газета.Ru».

Ранее российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами