В Хабаровске девушка откусила палец своей обидчице во время драки

Жительница Хабаровска обратилась в полицию, сообщив, что в одном из городских кафе ей откусили палец. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

По словам 34-летней пострадавшей, весной 2025 года между ней и ранее незнакомой девушкой произошел конфликт, который перерос в драку.

«В ходе ссоры незнакомка откусила фалангу ее среднего пальца», — отмечается в сообщении.

Очевидцы нашли откушенный фрагмент и передали медикам, однако реплантация оказалась невозможной. Врачи установили потерпевшей специальную пластину.

Нападавшей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце октября газета Daily Mail писала, что на популярном пляже Мирити в бразильском штате Амазонас пираньи напали на отдыхающих. По данным местных властей, семь человек получили ранения, включая семимесячного ребенка, которому рыбы откусили часть пальца ноги. По словам биолога, выбрасывание пищевых отходов в реку — привычка отдыхающих и владельцев прибрежных кафе — может дополнительно привлекать косяки пираний к зонам купания.

Ранее бразильскому бойцу UFC в России собака откусила палец.