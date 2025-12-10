На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске девушка откусила палец своей обидчице во время драки

Жительница Хабаровска откусила девушке фалангу пальца в ходе драке в кафе
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Жительница Хабаровска обратилась в полицию, сообщив, что в одном из городских кафе ей откусили палец. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

По словам 34-летней пострадавшей, весной 2025 года между ней и ранее незнакомой девушкой произошел конфликт, который перерос в драку.

«В ходе ссоры незнакомка откусила фалангу ее среднего пальца», — отмечается в сообщении.

Очевидцы нашли откушенный фрагмент и передали медикам, однако реплантация оказалась невозможной. Врачи установили потерпевшей специальную пластину.

Нападавшей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце октября газета Daily Mail писала, что на популярном пляже Мирити в бразильском штате Амазонас пираньи напали на отдыхающих. По данным местных властей, семь человек получили ранения, включая семимесячного ребенка, которому рыбы откусили часть пальца ноги. По словам биолога, выбрасывание пищевых отходов в реку — привычка отдыхающих и владельцев прибрежных кафе — может дополнительно привлекать косяки пираний к зонам купания.

Ранее бразильскому бойцу UFC в России собака откусила палец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами