На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт сообщил об успехах российской армии в Харьковской области

Марочко: российские войска почти полностью контролируют Лиман и Вильчу
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области практически полностью контролируются российскими военными. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что за последнее время бойцы Вооруженных сил РФ значительно продвинулись в направлении южнее Волчанска. Так, в лесном массиве к западу от Лимана продвижение за сутки составляет около 250 м. При этом населенный пункт уже практически полностью перешел под контроль россиян. Кроме того, освобождена большая часть Вильчи.

Марочко отметил, что после закрепления на юго-восточных окраинах Волчанска российские войска начали активно воздействовать на опорные пункты противника, вытесняя его и подготавливая плацдарм для дальнейшего наступления.

8 декабря сообщалось, что штурмовики 225-го полка Вооруженных сил Украины провалили контратаку к западу от Лимана.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.

Ранее в российских силовых структурах раскрыли потери ВСУ в Волчанске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами