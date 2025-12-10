На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп предупредил Европу об опасности саморазрушения

Трамп: Европа может уничтожить себя из-за миграционной и энергетической политики
Mike Segar/Reuters

Европа может уничтожить сама себя из-за миграционной и энергетической политики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Пенсильвании.

«С Европой происходит много плохого... Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — сказал он.

В конце сентября Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами являются «двуглавым» монстром, который разрушает Европу.

По мнению американского лидера, европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса. Он отметил, что нужно положить конец «неудачному эксперименту с открытыми границами».

Комментируя критику Трампа в адрес Евросоюза, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что именно американские власти после Второй мировой войны формировали элиту и идеологию стран Европы.

Ранее Трамп заявил, что Меркель проводила ошибочную политику в сферах миграции и энергетики.

