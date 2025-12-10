Трамп предупредил Европу об опасности саморазрушения

Европа может уничтожить сама себя из-за миграционной и энергетической политики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Пенсильвании.
«С Европой происходит много плохого... Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — сказал он.
В конце сентября Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами являются «двуглавым» монстром, который разрушает Европу.
По мнению американского лидера, европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса. Он отметил, что нужно положить конец «неудачному эксперименту с открытыми границами».
Комментируя критику Трампа в адрес Евросоюза, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что именно американские власти после Второй мировой войны формировали элиту и идеологию стран Европы.
Ранее Трамп заявил, что Меркель проводила ошибочную политику в сферах миграции и энергетики.