Назван уровень справедливой пенсии для россиян

Справедливая пенсия с точки зрения международных норм составляет 40% от среднего заработка, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«При текущей номинальной (до вычета налогов) зарплате в 100 тыс. рублей пенсионерам следовало бы иметь не менее 40 тыс. рублей пенсии в месяц. Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии. Но опять же, это беднейшие страны в Евросоюзе, и местные пенсионеры не считаются по мировым меркам ни обеспеченными, ни благополучными. Средний по Европе уровень пенсий — выше $1,5 тыс., то есть втрое выше, чем у восточных стран ЕС», — отметил Селезнев.

По его словам, чтобы российские пенсионеры, которые сейчас получают чуть более $300, поднялись в доходах в пять раз, курс доллара к рублю должен опуститься до невероятных 16 рублей. Столько он стоил в 1998 году, напомнил Селезнев.

По данным Соцфонда РФ, на 1 октября 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в России вплотную подошел к отметке 25,2 тыс. рублей в месяц. При этом у продолжающих работать пенсионеров выплата в среднем составляет около 22,4 тыс. рублей, у тех, кто не трудоустроен, — порядка 25,8 тыс. рублей.

Ранее в России предложили снизить пенсионный возраст матерям.